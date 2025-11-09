Скидки
Главная Футбол Новости

Метц — Ницца, результат матча 9 ноября 2025, счёт 2:1, 12-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» проиграла «Метцу» в 12-м туре Лиги 1, пропустив на 84-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Метцом» и «Ниццей». Игра проходила на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Шо – 35'     1:1 Эн – 53'     2:1 Диалло – 84'    

Первый гол в матче забил Мохамед-Али Шо. Нападающий «Ниццы» отметился голом на 35-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. В конце матча на 84-й минуте форвард хозяев поля Хабиб Диалло вывел свою команду вперёд.

В следующем туре подопечные Стефана Ле Миньяна проведут матч с «Брестом» (23 ноября), а команда Франка Эза встретится со «Марселем» (21 ноября).

После 12 матчей «Ницца» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 11 очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Монако» в меньшинстве разгромно проиграл «Лансу». Головин был заменён в перерыве
