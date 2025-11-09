Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ницца» проиграла «Метцу» в 12-м туре Лиги 1, пропустив на 84-й минуте

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Метцом» и «Ниццей». Игра проходила на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил Мохамед-Али Шо. Нападающий «Ниццы» отметился голом на 35-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. В конце матча на 84-й минуте форвард хозяев поля Хабиб Диалло вывел свою команду вперёд.

В следующем туре подопечные Стефана Ле Миньяна проведут матч с «Брестом» (23 ноября), а команда Франка Эза встретится со «Марселем» (21 ноября).

После 12 матчей «Ницца» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 11 очками располагается на 14-й строчке.