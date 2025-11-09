«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

На 13-й минуте в ворота «красных» был назначен пенальти, однако Георгий Мамардашвили отразил удар Эрлинга Холанда. На 29-й минуте Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 45+3-й минуте Нико Гонсалес удвоил преимущество «Манчестер Сити». На 63-й минуте Жереми Доку забил третий мяч хозяев поля.

После этой игры «Манчестер Сити» с 22 очками располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» с 18 очками находится на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (26).