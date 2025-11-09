Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о победе красно-белых над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

«Для «Спартака» два тайма были непохожими друг на друга. В первом играли в футбол, во втором — отбивались. Такие игроки, за которых миллионы платят, должны взять под контроль мяч и как‑то хоть подержать.

Игорь Дмитриев? Его подачи слева опасны, ему определили место в составе, а теперь он развивается как игрок. И от него таких передач ждут», — заявил Ловчев в эфире канала «Матч Премьер».