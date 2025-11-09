Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер московского «Торпедо» Кононов: очки нам сейчас даются большим трудом

Тренер московского «Торпедо» Кононов: очки нам сейчас даются большим трудом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Pari Первой лиги с «Соколом» (1:1).

Россия — Лига PARI . 18-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Чупаёв – 69'     1:1 Бахарев – 87'    

— Обидно, конечно, пропускать в концовке. Но ребята старались, отдались игре полностью. В первую очередь, немного не хватило правильного расположения при стандартном положении — отсюда и пропущенный гол. В целом очки нам сейчас даются большим трудом, и это касается каждой игры. Все соперники играют до конца, жёстко, с настроем. Мы, безусловно, являемся для многих сильным раздражителем, поэтому важно не позволять соперникам пользоваться своим настроем.

Мне сегодня понравился настрой команды, доигрывание эпизодов, зон, особенно в атаке. Не говорю сейчас о стандарте, после которого пропустили. Обидно за ничью, но двигаемся дальше. Очко заработали.

— Сложилось ощущение, что команда играла достаточно медленно. Может быть, на команду давит ответственность? Ребята действовали с оглядкой, не хватало страсти?
— Я бы не сказал, что не хватало страсти — ребята полностью отдаются игре. Что касается темпа нашей игры, нужно будет пересмотреть. Не думаю, что играли медленно. Возможно, создавалось такое впечатление из-за того, что соперник активно прессинговал. Мы старались не просто выбивать мяч вперёд, а выходить из-под давления и развивать атаки через свободные зоны. Из-за этого могло показаться, что темп ниже. Да, возможно, линии защиты нужно было действовать чуть быстрее, но в атаке у нас были и быстрые переходы. Стараемся играть больше вперёд, меньше раскатывая мяч, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
«Торпедо» упустило победу над «Соколом» в 18-м туре Первой лиги из-за гола на 87-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android