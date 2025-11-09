Тренер московского «Торпедо» Кононов: очки нам сейчас даются большим трудом

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Pari Первой лиги с «Соколом» (1:1).

— Обидно, конечно, пропускать в концовке. Но ребята старались, отдались игре полностью. В первую очередь, немного не хватило правильного расположения при стандартном положении — отсюда и пропущенный гол. В целом очки нам сейчас даются большим трудом, и это касается каждой игры. Все соперники играют до конца, жёстко, с настроем. Мы, безусловно, являемся для многих сильным раздражителем, поэтому важно не позволять соперникам пользоваться своим настроем.

Мне сегодня понравился настрой команды, доигрывание эпизодов, зон, особенно в атаке. Не говорю сейчас о стандарте, после которого пропустили. Обидно за ничью, но двигаемся дальше. Очко заработали.

— Сложилось ощущение, что команда играла достаточно медленно. Может быть, на команду давит ответственность? Ребята действовали с оглядкой, не хватало страсти?

— Я бы не сказал, что не хватало страсти — ребята полностью отдаются игре. Что касается темпа нашей игры, нужно будет пересмотреть. Не думаю, что играли медленно. Возможно, создавалось такое впечатление из-за того, что соперник активно прессинговал. Мы старались не просто выбивать мяч вперёд, а выходить из-под давления и развивать атаки через свободные зоны. Из-за этого могло показаться, что темп ниже. Да, возможно, линии защиты нужно было действовать чуть быстрее, но в атаке у нас были и быстрые переходы. Стараемся играть больше вперёд, меньше раскатывая мяч, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».