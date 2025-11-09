Мелкадзе — о голе «Спартаку»: топ‑клубу всегда приятно забивать

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о своём голе в ворота московского «Спартака» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором грозненцы уступили со счётом 1:2. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков.

— Вы сегодня забили команде, которая вас воспитала. Насколько этот гол был для вас принципиальным?

— Ничего принципиального, топ‑клубу всегда приятно забивать. Сейчас отдохнём, хорошо подготовимся и выдадим три матча, постараемся набрать максимум очков, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.