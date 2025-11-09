«Рома» победила «Удинезе» в 11-м туре и поднялась на первое место в Серии А
Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.
Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Пеллегрини – 42' 2:0 Челик – 61'
На 42-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти. На 61-й минуте латераль Зеки Челик удвоил преимущество римлян.
Победа позволила «Роме» подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У подопечных Джан Пьеро Гасперини 24 очка в 11 матчах. Ранее очки потеряли опережавшие римлян в таблице «Милан» и «Наполи». «Удинезе» с 15 очками располагается на 10-й строчке.
