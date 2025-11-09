Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Удинезе, результат матча 9 ноября 2025, счет 2:0, 11-й тур Серии А 2025-2026

«Рома» победила «Удинезе» в 11-м туре и поднялась на первое место в Серии А
Комментарии

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Пеллегрини – 42'     2:0 Челик – 61'    

На 42-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти. На 61-й минуте латераль Зеки Челик удвоил преимущество римлян.

Победа позволила «Роме» подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У подопечных Джан Пьеро Гасперини 24 очка в 11 матчах. Ранее очки потеряли опережавшие римлян в таблице «Милан» и «Наполи». «Удинезе» с 15 очками располагается на 10-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android