«Строится новая команда». Комментатор Елагин — о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» со счётом 3:0 разгромил «Ливерпуль».

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Абсолютно закономерная победа «Ман Сити»! 1000-й матч Гвардиолы удался на славу. Вчистую разгромить действующего чемпиона – дорогого стоит. «Ман Сити» возвращается в гонку с «Арсеналом». Это будет нечто!

На сегодняшний день «Арсенал» и «Сити» – две суперсилы в АПЛ. Однако я бы не сбрасывал со счетов «Астон Виллу», которая незаметно, по чуть-чуть усиливает свою игру.

Но Пеп – это фантастика! Мега-тренер!

«Ливерпуль» в кризисе. Совершенно предсказуемом. Не надо делать трагедии. Строится новая команда. Слоту надо спокойно дать работать. Не впадать в истерику. Наметить план (уверен, он у него уже есть). И вперёд!

Я в восторге от мастерства игроков! Под таким ливнем выдавать такой высококлассный футбол! Браво!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ
