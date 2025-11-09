Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Тренер московского «Торпедо» Кононов: мы работаем очень серьёзно, победы будут

Тренер московского «Торпедо» Кононов: мы работаем очень серьёзно, победы будут
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 18-го тура Pari Первой лиги с «Соколом» (1:1) высказался о психологическом состоянии своей команды.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Чупаёв – 69'     1:1 Бахарев – 87'    

— После сложного периода летом команда психологически могла быть надломлена. Сказываются ли ещё последствия произошедшего [исключения из Мир РПЛ]?
— В этом есть доля правды. Те ребята, которые прошли через это, действительно тяжело пережили тот период, они были психологически надломлены. Но жизнь продолжается, сейчас думаю, команда уже вышла из этого состояния.

То, что мы набрали 17 очков в первом круге, напрямую связано с тем временем — сказалось всё: трансферы, организация всей работы, подготовка. Работа была полностью провалена из-за этого. Мы подошли к сезону совсем другими. Ситуация была нестандартная, такого никогда не было. Поэтому сложно говорить о том, как нужно было повести себя в тот период. Игроки — живые люди, они отдают много сил на футбольном поле. И, конечно, они были не то что расстроены, а получили очень большой удар. Однако сейчас вижу, как команда работает, тренируется, с каким отношением подходит к делу. Сказал ребятам, что их труд не пропадёт. Мне очень нравится, как они работают, тренируются, как относятся к делу.

Да, сегодня ничья для нас — это равносильно проигрышу, но думаю, что мы всё равно однозначно станем лучше и будем набирать очки. И победы будут. Потому что над чем работаешь, то и будет происходить. А мы работаем очень серьёзно сейчас. Вера есть большая, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

