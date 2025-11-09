«Старался себя сдержать». Корреспондент «Матч ТВ» высказался о перепалке со Станковичем

Корреспондент «Матч ТВ» Адам Ахмадов прокомментировал свою перепалку с главным тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем после победы красно-белых над «Ахматом» (2:1) в Грозном в рамках 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист остался недоволен вопросами и накричал на журналиста во время флеш-интервью.

«Конечно, меня удивила реакция Станковича на стандартный, в общем-то, вопрос. Он не захотел отвечать, сказал: «Вам показалось». Я улыбнулся, пожелал им удачи и всё. А он начал что-то высказывать, учить нас задавать вопросы — про тактику или ещё что-то. Им не нравится, когда мы начинаем рассуждать про тактику: что здесь нужно было так или иначе поступить. Мол, журналисты некомпетентны в эти вопросы лезть. А этот конкретный человек решает, что он может решать, что нам спрашивать, а что — нет. Не знаю, с чем связана такая реакция. Может, поругался дома или ещё что. Это уже лично его проблемы, хотя вроде должен был быть доволен, потому что его команда выиграла. И в целом боевой, неплохой футбол показала. Не слишком зрелищный, но интересный. Они здесь выиграли впервые с 2021 года — хороший результат для «Спартака».

Наверное, по интервью было видно, что я старался себя сдержать. Естественно, я разозлился, как и любой нормальный человек. В повседневной ситуации он бы вряд ли со мной так разговаривал. А если бы и начал, наверное, ситуация вышла бы другой. Здесь ещё немного напрягало, что мы не говорим на одном языке, всё шло через переводчика. Было и было, что поделаешь. Пусть своими делами занимается», — сказал Ахмадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.