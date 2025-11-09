Представители «Спартака» извинились перед журналистом за поведение Станковича

Корреспондент «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что представители московского «Спартака» принесли извинения журналисту за эмоциональную реакцию главного тренера команды Деяна Станковича во время флеш-интервью после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги в Грозном, в котором красно-белые одолели «Ахмат» (2:1).

«Представители «Спартака» сразу извинились за своего тренера. Они молодцы!» — сказал Ахмадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После матча 15-го тура Деян Станкович остался недоволен вопросами Ахмадова и обвинил журналиста в провокации. Во время флеш-интервью специалисту задали два вопроса, один из которых был посвящён игре, а второй — реплике тренера в адрес судьи.