«Балтика» пропустила меньше всех голов за первый круг РПЛ

Гол, забитый полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном на третьей минуте матча «быков» с калининградской «Балтикой», стал седьмым пропущенным мячом для команды Андрея Талалаева в РПЛ. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата России за первый круг сезона-2025/2026. «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1.

Вторая команда по этому показателю – действующий чемпион и лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева позволили забить девять голов в свои ворота.

После 15 туров чемпионата России «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.