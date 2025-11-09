Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

«Балтика» пропустила меньше всех голов за первый круг РПЛ

Гол, забитый полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном на третьей минуте матча «быков» с калининградской «Балтикой», стал седьмым пропущенным мячом для команды Андрея Талалаева в РПЛ. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата России за первый круг сезона-2025/2026. «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

Вторая команда по этому показателю – действующий чемпион и лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева позволили забить девять голов в свои ворота.

После 15 туров чемпионата России «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

