«Балтика» пропустила меньше всех голов за первый круг РПЛ
Гол, забитый полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном на третьей минуте матча «быков» с калининградской «Балтикой», стал седьмым пропущенным мячом для команды Андрея Талалаева в РПЛ. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата России за первый круг сезона-2025/2026. «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3' 1:1 Хиль – 5'
Вторая команда по этому показателю – действующий чемпион и лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева позволили забить девять голов в свои ворота.
После 15 туров чемпионата России «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
