Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валенсия — Бетис, результат матча 9 ноября 2025, счёт 1:1, 12-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью в Ла Лиге, обменявшись голами в концовке
Комментарии

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Итоговый счёт игры — 1:1.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Эрнандес – 74'     1:1 Риоха – 82'    

На 74-й минуте нападающий Кучо Эрнандес вывел «Бетис» вперёд. На 82-й минуте вышедший на замену форвард «Валенсии» Луис Риоха восстановил равенство в счёте.

«Бетис» набрал 20-е очко в 12-м матче сезона и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Валенсии» теперь 10 набранных очков. «Летучие мыши» поднялись на 17-ю строчку в таблице Ла Лиги.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: хоккей, российский футбол и нью-йоркское дерби Дёмина в НБА
Топ-матчи понедельника: хоккей, российский футбол и нью-йоркское дерби Дёмина в НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android