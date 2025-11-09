«Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью в Ла Лиге, обменявшись голами в концовке

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Итоговый счёт игры — 1:1.

На 74-й минуте нападающий Кучо Эрнандес вывел «Бетис» вперёд. На 82-й минуте вышедший на замену форвард «Валенсии» Луис Риоха восстановил равенство в счёте.

«Бетис» набрал 20-е очко в 12-м матче сезона и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Валенсии» теперь 10 набранных очков. «Летучие мыши» поднялись на 17-ю строчку в таблице Ла Лиги.