Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, завершился 11-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 11-го тура АПЛ:

Суббота, 8 ноября:

«Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2;
«Эвертон» – «Фулхэм» — 2:0;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Бёрнли» — 3:2;
«Сандерленд» – «Арсенал» — 2:2;
«Челси» – «Вулверхэмптон» — 3:0.

Воскресенье, 9 ноября:

«Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0;
«Астон Вилла» – «Борнмут» — 4:0;
«Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1;
«Ноттингем Форест» – «Лидс Юнайтед» — 3:1;
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» — 3:0.

По итогам 11-го тура «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 26 очками, «Манчестер Сити» с 22 очками располагается на втором месте, на третьей строчке с 20 очками находится «Челси», а топ-4 с 19 очками замыкает «Сандерленд». В нижней части таблицы находятся «Вест Хэм Юнайтед» (10), «Ноттингем Форест» (9) и «Вулверхэмптон» (2).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android