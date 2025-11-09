Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 9 ноября, завершился 11-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 11-го тура АПЛ:

Суббота, 8 ноября:

«Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2;

«Эвертон» – «Фулхэм» — 2:0;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Бёрнли» — 3:2;

«Сандерленд» – «Арсенал» — 2:2;

«Челси» – «Вулверхэмптон» — 3:0.

Воскресенье, 9 ноября:

«Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0;

«Астон Вилла» – «Борнмут» — 4:0;

«Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1;

«Ноттингем Форест» – «Лидс Юнайтед» — 3:1;

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» — 3:0.

По итогам 11-го тура «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 26 очками, «Манчестер Сити» с 22 очками располагается на втором месте, на третьей строчке с 20 очками находится «Челси», а топ-4 с 19 очками замыкает «Сандерленд». В нижней части таблицы находятся «Вест Хэм Юнайтед» (10), «Ноттингем Форест» (9) и «Вулверхэмптон» (2).