Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 9 ноября, завершился 11-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 11-го тура АПЛ:
Суббота, 8 ноября:
«Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2;
«Эвертон» – «Фулхэм» — 2:0;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Бёрнли» — 3:2;
«Сандерленд» – «Арсенал» — 2:2;
«Челси» – «Вулверхэмптон» — 3:0.
Воскресенье, 9 ноября:
«Кристал Пэлас» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0;
«Астон Вилла» – «Борнмут» — 4:0;
«Брентфорд» – «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1;
«Ноттингем Форест» – «Лидс Юнайтед» — 3:1;
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» — 3:0.
По итогам 11-го тура «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 26 очками, «Манчестер Сити» с 22 очками располагается на втором месте, на третьей строчке с 20 очками находится «Челси», а топ-4 с 19 очками замыкает «Сандерленд». В нижней части таблицы находятся «Вест Хэм Юнайтед» (10), «Ноттингем Форест» (9) и «Вулверхэмптон» (2).