Аршавин: другой тренер уже покинул бы пост в «Динамо» с таким результатом

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил нынешние результаты московского «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича [Карпина], заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, скорее тренер уже покинул бы пост в «Динамо» с таким результатом», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент бело-голубые с 17 очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 15 матчах чемпионата России московская команда одержала четыре победы, пять раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.