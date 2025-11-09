Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение «Ахмата» от «Спартака» в 15-м туре РПЛ

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о поражении грозненцев от московского «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

«Поражение всегда болезненное, тем более вот так… Если бы мы играли как с «Сочи»… Можно так проиграть, а можно как сегодня. Считаю, если проигрывать, то как сегодня. Неплохой матч. Думаю, что и для зрителей тоже. Жалко, что не набрали очки, по игре должны были набрать. Не хватило завершающего паса, где‑то тонкости в атаке», — поделился Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

После 15 проведённых матчей в чемпионате России в активе команды Станислава Черчесова 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.