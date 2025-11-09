Коло Муани сломал челюсть в столкновении с Магуайром в матче «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед»
Поделиться
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Рандаль Коло Муани получил травму челюсти в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Французский форвард сломал челюсть из-за столкновения с защитником манкунианцев Гарри Магуайром и покинул поле на 46-й минуте. Об этом сообщает Goal.com.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
08 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 32' 1:1 Тель – 84' 2:1 Ришарлисон – 90+1' 2:2 де Лигт – 90+6'
По информации издания, после матча медицинский штаб лондонского клуба оценил травму как незначительную, но дополнительное обследование выявило перелом. Француз пропустит матчи отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых его национальная команда сыграет с Украиной и Азербайджаном.
Коло Муани в нынешнем сезоне выходил на поле в восьми матчах за клуб во всех турнирах, но не забил ни одного гола.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
01:05
-
01:03
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:43
-
00:35
-
00:17
-
00:10
-
00:03
- 9 ноября 2025
-
23:43
-
23:41
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
23:05
-
22:58
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:23