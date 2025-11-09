Коло Муани сломал челюсть в столкновении с Магуайром в матче «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Рандаль Коло Муани получил травму челюсти в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Французский форвард сломал челюсть из-за столкновения с защитником манкунианцев Гарри Магуайром и покинул поле на 46-й минуте. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, после матча медицинский штаб лондонского клуба оценил травму как незначительную, но дополнительное обследование выявило перелом. Француз пропустит матчи отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых его национальная команда сыграет с Украиной и Азербайджаном.

Коло Муани в нынешнем сезоне выходил на поле в восьми матчах за клуб во всех турнирах, но не забил ни одного гола.