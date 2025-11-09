«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних матчах АПЛ
Поделиться
«Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Это пятое поражение мерсисайдцев в шести последних встречах чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29' 2:0 Гонсалес – 45+3' 3:0 Доку – 63'
Данная серия подопечных Арне Слота началась в 6-м туре: тогда команда уступила «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. После этого «Ливерпуль» проиграл «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Затем «красные» переиграли «Астон Виллу» (2:0), но теперь эта статистика дополнена поражением от «горожан». В следующем туре «Ливерпуль» 22 ноября примет на своём поле «Ноттингем Форест».
На данный момент мерсисайдцы с 18 очками находятся на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
23:05
-
22:58
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:06
-
20:58
-
20:48
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21