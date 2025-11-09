Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних матчах АПЛ
Комментарии

«Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Это пятое поражение мерсисайдцев в шести последних встречах чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

Данная серия подопечных Арне Слота началась в 6-м туре: тогда команда уступила «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. После этого «Ливерпуль» проиграл «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Затем «красные» переиграли «Астон Виллу» (2:0), но теперь эта статистика дополнена поражением от «горожан». В следующем туре «Ливерпуль» 22 ноября примет на своём поле «Ноттингем Форест».

На данный момент мерсисайдцы с 18 очками находятся на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android