«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Это пятое поражение мерсисайдцев в шести последних встречах чемпионата Англии.

Данная серия подопечных Арне Слота началась в 6-м туре: тогда команда уступила «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. После этого «Ливерпуль» проиграл «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Затем «красные» переиграли «Астон Виллу» (2:0), но теперь эта статистика дополнена поражением от «горожан». В следующем туре «Ливерпуль» 22 ноября примет на своём поле «Ноттингем Форест».

На данный момент мерсисайдцы с 18 очками находятся на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.