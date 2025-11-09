Тренер «Краснодара» Мусаев: в концовке «Балтика» поджала, чуть нас давили

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат встречи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Удовлетворение есть от первых 60 минут, хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты, гол хороший забили. Нужно было продолжать это делать, но, видимо, чуть устали футболисты. Мы были немного ограничены по людям. В концовке «Балтика» поджала, много стандартов, ауты эти длинные, чуть нас давили. Не смогли мы закончить так, как начали. Думаю, что счёт по игре, «Балтика» — очень сильная команда, здесь всем играть тяжело.

Закончили первый круг на первом месте, делим его с ЦСКА. Нужно немного успокоиться, тяжёлыми были эти дни. В Оренбурге на искусственном поле, потом сюда шесть часов летели. Ребята молодцы, отдают все силы. Сейчас нужно немного остыть, разобрать игру и готовиться к оставшимся матчам в этом году», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке.