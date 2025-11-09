«Для него сезон закончен». Мурад Мусаев высказался о травме Петрова в игре с «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1) высказался о травме защитника своей команды Сергея Петрова. Защитник покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи.

— Что с Сергеем Петровым? Насколько серьезная травма? Показалось, что‑то с голеностопом.

— Ахилл, скорее всего, для него сезон закончен. Нужно ещё провести обследование, но думаю, что там серьёзная травма, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Петров выходил во всех 15 встречах чемпионата России в нынешнем сезоне. Кроме того, защитник успел отметиться одной голевой передачей.