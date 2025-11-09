«Для него сезон закончен». Мурад Мусаев высказался о травме Петрова в игре с «Балтикой»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1) высказался о травме защитника своей команды Сергея Петрова. Защитник покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3' 1:1 Хиль – 5'
— Что с Сергеем Петровым? Насколько серьезная травма? Показалось, что‑то с голеностопом.
— Ахилл, скорее всего, для него сезон закончен. Нужно ещё провести обследование, но думаю, что там серьёзная травма, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Петров выходил во всех 15 встречах чемпионата России в нынешнем сезоне. Кроме того, защитник успел отметиться одной голевой передачей.
