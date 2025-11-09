Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Капитан «Краснодара» Сперцян прокомментировал ничью с «Балтикой»
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после встречи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Игра закончилась вничью со счётом 1:1, хавбек забил на третьей минуте матча.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«К сожалению, сегодня забираем домой только одно очко. Было непросто, но дорогу осилит идущий. Спасибо болельщикам за достойную поддержку», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ действующие победители турнира сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 23 ноября на стадионе «РЖД Арена».

