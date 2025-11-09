Капитан «Краснодара» Сперцян прокомментировал ничью с «Балтикой»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после встречи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Игра закончилась вничью со счётом 1:1, хавбек забил на третьей минуте матча.

«К сожалению, сегодня забираем домой только одно очко. Было непросто, но дорогу осилит идущий. Спасибо болельщикам за достойную поддержку», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ действующие победители турнира сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 23 ноября на стадионе «РЖД Арена».