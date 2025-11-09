Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, завершился 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 10-го тура Бундеслиги:

7 ноября, пятница:

«Вердер» — «Вольфсбург» — 2:1.

8 ноября, суббота:

«Унион» — «Бавария» — 2:2;
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 3:1;
«Гамбург» — «Боруссия» Дортмунд — 1:1;
«Байер» — «Хайденхайм» — 6:0;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Кёльн» — 3:1.

9 ноября, воскресенье:

«Фрайбург» — «Санкт-Паули» — 2:1;
«Штутгарт» — «Аугсбург» — 3:2;
«Айнтрахт» — «Майнц» — 1:0.

По итогам 10-го тура «Бавария» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте с 22 очками располагается «РБ Лейпциг». На третьем месте находится дортмундская «Боруссия», а топ-4 замыкает «Штутгарт» — у обеих команд по 21 очку. В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули» (7), «Майнц» и «Хайденхайм» (по 5).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Мы выступили не лучшим образом». Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Унионом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android