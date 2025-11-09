Результаты матчей 10-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 9 ноября, завершился 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 10-го тура Бундеслиги:

7 ноября, пятница:

«Вердер» — «Вольфсбург» — 2:1.

8 ноября, суббота:

«Унион» — «Бавария» — 2:2;

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 3:1;

«Гамбург» — «Боруссия» Дортмунд — 1:1;

«Байер» — «Хайденхайм» — 6:0;

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Кёльн» — 3:1.

9 ноября, воскресенье:

«Фрайбург» — «Санкт-Паули» — 2:1;

«Штутгарт» — «Аугсбург» — 3:2;

«Айнтрахт» — «Майнц» — 1:0.

По итогам 10-го тура «Бавария» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте с 22 очками располагается «РБ Лейпциг». На третьем месте находится дортмундская «Боруссия», а топ-4 замыкает «Штутгарт» — у обеих команд по 21 очку. В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули» (7), «Майнц» и «Хайденхайм» (по 5).