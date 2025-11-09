Конате решил покинуть «Ливерпуль» бесплатно, клуб потерял надежду сохранить француза — AS

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате принял решение не продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом. Как сообщает Diario AS в соцсети X, французский защитник намерен покинуть «Ливерпуль» бесплатно в конце текущего сезона.

Ранее английский защитник Трент Александер-Арнольд не стал продлевать контракт с «Ливерпулем», истекавший летом 2025 года, и перешёл в мадридский «Реал». По данным источника, в «Ливерпуле» уже потеряли надежду на подписание нового соглашения с французом.

Конате выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года. Ранее француз защищал цвета «РБ Лейпциг». По данным СМИ, интерес к 26-летнему центральному защитнику проявляет «Реал».