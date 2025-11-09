«На 30‑й минуте хотел троих поменять». Талалаев — о матче «Балтики» с «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ничьей своих подопечных с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой.

— Ничья с лидером РПЛ. Это успех в сегодняшнем матче? Потеряли очки или приобрели?

— В конце мая узнаем.

— А так сегодня сразу?

— Сегодня? Неудовлетворительно, я считаю.

— Почему замена Сергея Пряхина произошла уже в перерыве? Что с ним случилось?

— Я на 30‑й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм.

— А конкретно кто это были?

— Мы разберёмся, кто это были, разберёмся, как нам изменить. Видели команду во втором тайме? Пришлось немного внести коррективы в перерыве, чуть‑чуть перестроиться, и ребята сыграли очень хороший второй тайм. Во втором тайме ни одного удара в створ наших ворот от чемпиона России. Поэтому я удовлетворён тем, как сыграли второй тайм, но первый… Кроме реакции на пропущенный гол мне не понравилось ничего. Потому что тот план, который у нас был, к сожалению, не реализовывался. «Краснодар» владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги. Во втором было ощущение, что наша команда была другой, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 33 очками в 15 турах. «Балтика» набрала 28-е очко в сезоне, калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.