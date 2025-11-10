«Ливерпуль» потерпел семь поражений в последних 10 играх во всех турнирах

«Ливерпуль» потерпел разгромное поражение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3). Это седьмое поражение мерсисайдцев в последних 10 играх во всех турнирах.

Данная серия началась в сентябре матчем с «Кристал Пэлас», тогда «красные» уступили со счётом 1:2. Затем последовало поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов (0:1), после этого мерсисайдцы дважды проиграли в АПЛ — это произошло во встречах с «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2), затем подопечные Арне Слота крупно обыграли «Айнтрахт» в ЛЧ — 5:1. В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3), а затем вылетел из Кубка лиги, вновь уступив «Кристал Пэлас» (0:3). После этого «красные» дважды победили — «Астон Виллу» в АПЛ (2:0) и «Реал» в ЛЧ (1:0). Теперь эта серия дополнена поражением от «горожан». В следующем туре «Ливерпуль» 22 ноября примет на своём поле «Ноттингем Форест».

На данный момент мерсисайдцы с 18 очками находятся на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.