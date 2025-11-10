Результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 9 ноября, завершился 12-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании:

7 ноября, пятница:

«Эльче» — «Реал Сосьедад» — 1:1.

8 ноября, суббота:

«Жирона» – «Алавес» — 1:0;

«Севилья» – «Осасуна» — 1:0;

«Атлетико» Мадрид – «Леванте» — 3:1;

«Эспаньол» – «Вильярреал» — 0:2.

9 ноября, воскресенье:

«Атлетик» Бильбао – «Овьедо» — 1:0;

«Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид — 0:0;

«Валенсия» – «Бетис» — 1:1;

«Мальорка» – «Хетафе» — 1:0;

«Сельта» – «Барселона» — 2:4.

По итогам 12-го тура «Реал» Мадрид с 31 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Барселона» с 28 очками находится на втором месте, в топ-4 также вошли «Вильярреал» (26) и «Атлетико» Мадрид (25). В нижней части таблицы располагаются «Валенсия» (10), «Овьедо» (9) и «Жирона» (8).