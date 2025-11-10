«Ливерпуль» проиграл в пятый раз за 11 туров АПЛ, за весь прошлый сезон — четыре поражения
Поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (0:3) стало для подопечных Арне Слота пятым в 11 турах английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29' 2:0 Гонсалес – 45+3' 3:0 Доку – 63'
Таким образом, мерсисайдцы за 11 туров превзошли прошлогодний сезон по числу проигранных матчей. В чемпионском сезоне-2024/2025 только четыре матча «Ливерпуля» в АПЛ завершились в пользу соперника.
В текущем сезоне, помимо «Ман Сити», «Ливерпуль» уже проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре, «Челси» (1:2) — в 7-м, «Манчестер Юнайтед» (1:2) — в 8-м и «Брентфорду» (2:3) — в 9-м. В 12-м туре команда Слота сыграет дома с «Ноттингем Форест» в субботу, 22 ноября.
