Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты матчей 11-го тура, календарь, таблица

Чемпионат Италии – 2025/2026 по футболу: результаты матчей 11-го тура, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, завершился 11-й тур чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 11-го тура чемпионата Италии.

7 ноября, пятница:

«Пиза» — «Кремонезе» — 1:0.

8 ноября, суббота:

«Лечче» — «Верона» — 0:0;
«Комо» — «Кальяри» — 0:0;
«Ювентус» — «Торино» — 0:0;
«Парма» — «Милан» — 2:2.

9 ноября, воскресенье:

«Аталанта» — «Сассуоло» — 0:3;
«Болонья» — «Наполи» — 2:0;
«Дженоа» — «Фиорентина» — 2:2;
«Рома» — «Удинезе» — 2:0;
«Интер» — «Лацио» — 2:0.

По итогам 11-го тура «Интер» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Рома» с таким же количеством очков находится на втором месте, в топ-4 также вошли «Милан» (22) и «Наполи» (22). В нижней части таблицы располагаются «Дженоа» (7), «Верона» (6) и «Фиорентина» (5).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
