«Балтика» прервала победную серию «Краснодара» в РПЛ из четырёх матчей
Поделиться
Калининградская «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра прервала четырёхматчевую победную серию «быков» в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3' 1:1 Хиль – 5'
Данная серия «Краснодара» началась в матче 11-го тура с «Ахматом», тогда подопечные Мурада Мусаева победили со счётом 2:0. После этого «быки» одержали победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (2:0), «Рубином» (1:0) и «Спартаком» (2:1). В следующем туре «Краснодар» 23 ноября на выезде встретится с «Локомотивом».
На данный момент «быки» с 33 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
01:05
-
01:03
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:43
-
00:35
-
00:17
-
00:10
-
00:03
- 9 ноября 2025
-
23:43
-
23:41
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
23:05
-
22:58
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:04
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:23