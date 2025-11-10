Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» прервала победную серию «Краснодара» в РПЛ из четырёх матчей

Комментарии

Калининградская «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра прервала четырёхматчевую победную серию «быков» в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

Данная серия «Краснодара» началась в матче 11-го тура с «Ахматом», тогда подопечные Мурада Мусаева победили со счётом 2:0. После этого «быки» одержали победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (2:0), «Рубином» (1:0) и «Спартаком» (2:1). В следующем туре «Краснодар» 23 ноября на выезде встретится с «Локомотивом».

На данный момент «быки» с 33 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.

Комментарии
