«Балтика» прервала победную серию «Краснодара» в РПЛ из четырёх матчей

Калининградская «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра прервала четырёхматчевую победную серию «быков» в чемпионате России.

Данная серия «Краснодара» началась в матче 11-го тура с «Ахматом», тогда подопечные Мурада Мусаева победили со счётом 2:0. После этого «быки» одержали победы во встречах с махачкалинским «Динамо» (2:0), «Рубином» (1:0) и «Спартаком» (2:1). В следующем туре «Краснодар» 23 ноября на выезде встретится с «Локомотивом».

На данный момент «быки» с 33 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.