Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 9 ноября, завершился 12-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 12-го тура французской Лиги 1:

7 ноября, пятница:

«Париж» — «Ренн» — 0:1.

8 ноября, суббота:

«Марсель» — «Брест» — 3:0;

«Гавр» — «Нант» — 1:1;

«Монако» — «Ланс» — 1:4.

9 ноября, воскресенье:

«Лорьян» — «Тулуза» — 1:1;

«Метц» — «Ницца» — 2:1;

«Страсбург» — «Лилль» — 2:0;

«Анже» — «Осер» — 2:0;

«Лион» — «ПСЖ» — 2:3.

По итогам 12-го тура турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» с 27 очками. На второй и третьей строчках располагаются «Марсель» и «Ланс», набравшие по 25 очков. В нижней части таблицы находятся «Нант» (10), «Лорьян» (10) и «Осер» (7).