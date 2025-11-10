Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, завершился 12-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 12-го тура французской Лиги 1:

7 ноября, пятница:

«Париж» — «Ренн» — 0:1.

8 ноября, суббота:

«Марсель» — «Брест» — 3:0;
«Гавр» — «Нант» — 1:1;
«Монако» — «Ланс» — 1:4.

9 ноября, воскресенье:

«Лорьян» — «Тулуза» — 1:1;
«Метц» — «Ницца» — 2:1;
«Страсбург» — «Лилль» — 2:0;
«Анже» — «Осер» — 2:0;
«Лион» — «ПСЖ» — 2:3.

По итогам 12-го тура турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» с 27 очками. На второй и третьей строчках располагаются «Марсель» и «Ланс», набравшие по 25 очков. В нижней части таблицы находятся «Нант» (10), «Лорьян» (10) и «Осер» (7).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лионом» благодаря голу Невеша на 90+5-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android