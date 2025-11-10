Талалаев: какие слова нашёл в перерыве игры с «Краснодаром»? Матерные

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился деталями разговора со своими подопечными в перерыве матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой.

— Какие слова вы нашли в перерыве?

— Матерные.

— Видимо, это работает.

— Не всегда, но иногда нужно, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 15 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 33 очками в активе. «Балтика» набрала 28-е очко в сезоне, калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.