Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лион — ПСЖ, результат матча 9 ноября 2025, счёт 2:3, 12-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лионом» благодаря голу Невеша на 90+5-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Лионом» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

Первый гол в матче забил полузащитник парижской команды Уоррен Заир-Эмери на 26-й минуте. На 30-й минуте нападающий «Лиона» Афонсу Морейра сравнял счёт, но через три минуты фланговый нападающий Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперёд. Во втором тайме, на 50-й минуте, защитник хозяев поля Эйнсли Мэйтленд-Найлс восстановил равенство на табло. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Николас Тальяфико получил красную карточку. В конце встречи на 90+5-й минуте полузащитник Жоау Невеш забил победный гол, сделав счёт 3:2.

После 12 матчей «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» с 20 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

