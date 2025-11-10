«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Лионом» благодаря голу Невеша на 90+5-й минуте

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Лионом» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый гол в матче забил полузащитник парижской команды Уоррен Заир-Эмери на 26-й минуте. На 30-й минуте нападающий «Лиона» Афонсу Морейра сравнял счёт, но через три минуты фланговый нападающий Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперёд. Во втором тайме, на 50-й минуте, защитник хозяев поля Эйнсли Мэйтленд-Найлс восстановил равенство на табло. На 90+3-й минуте защитник «Лиона» Николас Тальяфико получил красную карточку. В конце встречи на 90+5-й минуте полузащитник Жоау Невеш забил победный гол, сделав счёт 3:2.

После 12 матчей «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» с 20 очками располагается на седьмой строчке.