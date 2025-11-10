«Интер» победил «Лацио» в 11-м туре и поднялся на первое место в таблице Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Уже на третьей минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. На 62-й минуте французский форвард Анж-Йоан Бонни удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте миланцы забили третий мяч, но гол полузащитника Петра Зелиньского был отменён после вмешательства VAR.

По итогам 11-го тура «Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 24 очка, столько же — у занимающей второе место «Ромы». Потерявшие очки в 11-м туре «Милан» и «Наполи» располагаются ниже с 22 очками. «Лацио» с 15 очками находится на девятой строчке.