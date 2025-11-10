Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Лацио, результат матча 9 ноября 2025, счет 2:0, 11-й тур Серии А 2025-2026

«Интер» победил «Лацио» в 11-м туре и поднялся на первое место в таблице Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Мартинес – 3'     2:0 Бонни – 62'    

Уже на третьей минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. На 62-й минуте французский форвард Анж-Йоан Бонни удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте миланцы забили третий мяч, но гол полузащитника Петра Зелиньского был отменён после вмешательства VAR.

По итогам 11-го тура «Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. У команды 24 очка, столько же — у занимающей второе место «Ромы». Потерявшие очки в 11-м туре «Милан» и «Наполи» располагаются ниже с 22 очками. «Лацио» с 15 очками находится на девятой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
