Сельта — Барселона, результат матча 9 ноября 2025, счет 2:4, 12-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» одолела «Сельту» в игре с шестью голами. Ямаль забил, у Левандовского хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 4:2 праздновали каталонцы.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

На 10-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт ударом с пенальти. На 11-й минуте защитник «Сельты» Серхио Каррейра сравнял счёт. На 37-й минуте Левандовски оформил дубль с передачи англичанина Маркуса Рашфорда.

На 43-й минуте форвард хозяев Борха Иглесиас вновь восстановил равенство в счёте. На 45+4-й минуте свой гол забил вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль. На 73-й минуте Левандовски оформил хет-трик. Голевой передачей вновь отметился Рашфорд.

«Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и сократила отставание от лидирующего «Реала» до трёх очков. В активе каталонцев 28 очков в 12 встречах. «Сельта» с 13 набранными очками располагается на 13-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
