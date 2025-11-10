Скидки
В сборной Чили объяснили, почему рекордсмен команды Алексис Санчес не приедет в Россию

В сборной Чили объяснили, почему рекордсмен команды Алексис Санчес не приедет в Россию
Пресс-атташе сборной Чили Давид Муньос рассказал о причинах отсутствия нападающего Алексиса Санчеса в заявке национальной команды на товарищеский матч с Россией, который состоится в субботу, 15 ноября. Эта игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается», – сообщил Муньос корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Алексис Санчес является капитаном сборной Чили, а также рекордсменом южноамериканской сборной. Форвард провёл за команду наибольшее количество матчей в истории – 168 – и забил рекордное количество голов – 51.

Новости. Футбол
