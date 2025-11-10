Генич отреагировал на конфликт Станковича с журналистом после матча «Спартака» с «Ахматом»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

«За окончание первого круга! Ура! Деян, чуть спокойнее», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.