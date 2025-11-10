Скидки
Генич отреагировал на конфликт Станковича с журналистом после матча «Спартака» с «Ахматом»

Генич отреагировал на конфликт Станковича с журналистом после матча «Спартака» с «Ахматом»
Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«За окончание первого круга! Ура! Деян, чуть спокойнее», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков. В следующем туре команда встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.

