Талалаев: с уважением отношусь к чемпиону, но во втором тайме я не увидел их на поле

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об итогах матча с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

«Второй тайм, я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было в наш. А мы… Не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило Макса Петрова нестандартности, чуть-чуть точности. Не хватило, может быть, Чивича, который покатить может там передачку. И не хватило взвешенности решений. Мне очень нравится, как прогрессируют Мурид, Беликов, Манелов, они потихонечку добавляют», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

На данный момент «Балтика» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 28 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет зачёт, имея в активе 33 очка.