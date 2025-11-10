Аршавин: «Ахмат» с Черчесовым обыграл «Зенит», но через полтора месяца всё сломалось

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об игре 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Ахмат» уступил «Спартаку». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«После того, как пришёл Станислав Саламович, «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом всё пошло в горку, но буквально через полтора месяца всё сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает. Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счёт стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.