Аршавин: «Ахмат» с Черчесовым обыграл «Зенит», но через полтора месяца всё сломалось

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об игре 15-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Ахмат» уступил «Спартаку». Встреча завершилась со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«После того, как пришёл Станислав Саламович, «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом всё пошло в горку, но буквально через полтора месяца всё сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает. Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счёт стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

