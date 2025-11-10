В «Балтике» прокомментировали положение клуба в РПЛ по итогам первой половины сезона

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился мыслями о завершившемся первом круге для калининградцев.

«Итогами первого круга мы, разумеется, довольны. Мы пропустили меньше всех в чемпионате, идём в пятерке лучших команд. «Балтика" ещё полгода назад играла в Первой лиге, напомню. Но при всём при этом очков в нашей копилке могло быть ещё больше, вспоминая те обидные промахи, штанги и перекладины, которые произошли в разных матчах первого круга. Будем продолжать работать в том же духе, чтобы и дальше удивлять всю страну», — приводит слова Измайлова «РИА Новости Спорт».

После 15 туров чемпионата России «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.