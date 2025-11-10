Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Балтике» прокомментировали положение клуба в РПЛ по итогам первой половины сезона

В «Балтике» прокомментировали положение клуба в РПЛ по итогам первой половины сезона
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился мыслями о завершившемся первом круге для калининградцев.

«Итогами первого круга мы, разумеется, довольны. Мы пропустили меньше всех в чемпионате, идём в пятерке лучших команд. «Балтика" ещё полгода назад играла в Первой лиге, напомню. Но при всём при этом очков в нашей копилке могло быть ещё больше, вспоминая те обидные промахи, штанги и перекладины, которые произошли в разных матчах первого круга. Будем продолжать работать в том же духе, чтобы и дальше удивлять всю страну», — приводит слова Измайлова «РИА Новости Спорт».

После 15 туров чемпионата России «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
«Краснодар» потерял полкоманды и чудом отбился! Как же страшно «Балтика» давила чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android