Арне Слот объяснил разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о разгромном поражении своей команды в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 0:3.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Они были, во всех аспектах футбола, лучше нас в первом тайме. Я бы сказал, как и в прошлом сезоне. Я увидел много общего между играми [с «Манчестер Сити»] в прошлом и этом сезонах, с одним главным отличием: после того, как мы много боролись в первые 25 минут, мы забили со стандарта. Это изменило игру. Они продолжали переигрывать нас в течение 90 минут, но это помогло нам получить немного энергии, чтобы продолжать хорошо защищаться. В прошлом сезоне они создали не так много моментов.

В завершившейся игре «горожане» создали больше, но дело не в том, что у них был шанс за шансом. На этот раз они просто были намного эффективнее, используя те моменты, которые у них были. Первый гол, я не думаю, что это большой шанс. Просто качество и мастерство. Третий мяч — то же самое. Второй гол — стандарт», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

После 11 туров мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 22 очка. Таблицу возглавляет лондонский «Арсенал» (26 очков).

