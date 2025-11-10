«Ждём, когда он на силовой пойдёт?» Журавель – о конфликте Станковича с журналистом

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре чемпионата России.

«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» — быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова. То есть, Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания. Отпустите уже человека. или ждём, когда он на силовой пойдёт?» — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.