«Ждём, когда он на силовой пойдёт?» Журавель – о конфликте Станковича с журналистом
Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» — быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова. То есть, Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент Абаскаль был примером самообладания. Отпустите уже человека. или ждём, когда он на силовой пойдёт?» — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.
Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.
