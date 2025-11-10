Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски обошёл Неймара и догнал Луиса Энрике по числу голов в истории «Барселоны»

Левандовски обошёл Неймара и догнал Луиса Энрике по числу голов в истории «Барселоны»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 12-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:2), благодаря чему поднялся в списке лучших бомбардиров в истории клуба на 13-е место.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

Мячи Роберта во встрече с галисийцами стали 106-м, 107-м и 108-м в составе «блауграны». В списке лучших бомбардиров в истории клуба он обошёл Неймара (105) и сравнялся с нынешним тренером «ПСЖ» Луисом Энрике. Возглавляет данный рейтинг по этому показателю известный аргентинский нападающий Лионель Месси — 672 гола. У идущего вторым Сесара Родригеса — 226 мячей.

Левандовски выступает в составе «блауграны» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами.

Материалы по теме
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android