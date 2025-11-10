Левандовски обошёл Неймара и догнал Луиса Энрике по числу голов в истории «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 12-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:2), благодаря чему поднялся в списке лучших бомбардиров в истории клуба на 13-е место.
Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10' 1:1 Каррейра – 11' 1:2 Левандовски – 37' 2:2 Иглесиас – 43' 2:3 Ямаль – 45+4' 2:4 Левандовски – 73'
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'
Мячи Роберта во встрече с галисийцами стали 106-м, 107-м и 108-м в составе «блауграны». В списке лучших бомбардиров в истории клуба он обошёл Неймара (105) и сравнялся с нынешним тренером «ПСЖ» Луисом Энрике. Возглавляет данный рейтинг по этому показателю известный аргентинский нападающий Лионель Месси — 672 гола. У идущего вторым Сесара Родригеса — 226 мячей.
Левандовски выступает в составе «блауграны» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами.
