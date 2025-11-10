«Если бы другая была фамилия». Аршавин – о ситуации Карпина в «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера «Динамо» с таким результатом. Я думаю, что ещё два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, всё зависит от результата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. В своём последнем матче столичный клуб уступил «Акрону» со счётом 1:2. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет пять матчей (три поражения и две ничьи).