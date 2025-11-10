Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если бы другая была фамилия». Аршавин – о ситуации Карпина в «Динамо»

«Если бы другая была фамилия». Аршавин – о ситуации Карпина в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера «Динамо» с таким результатом. Я думаю, что ещё два поражения и Карпин сам может попросить об отставке, всё зависит от результата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. В своём последнем матче столичный клуб уступил «Акрону» со счётом 1:2. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет пять матчей (три поражения и две ничьи).

Материалы по теме
«Динамо» выдало худший первый круг РПЛ за шесть лет
Истории
«Динамо» выдало худший первый круг РПЛ за шесть лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android