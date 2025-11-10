Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал о настроении в раздевалке после разгрома от «Ман Сити»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о настроении в раздевалке команды на фоне разгромного поражения мерсисайдцев в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 0:3.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Конечно, все разочарованы. Начало недели было очень хорошим: победы над «Астон Виллой» и «Реалом», но если вы думали, что уже сыграли с двумя сильными соперниками, то «Манчестер Сити» — это другое дело, игра в гостях на «Этихаде». Это сложно для каждой команды, в том числе и для нас. Они были намного лучше в первом тайме», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

После 11 туров мерсисайдцы занимают восьмое место в турнирной таблице с 18 очками.

