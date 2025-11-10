Хосеп Гвардиола впервые за три матча обыграл команду Арне Слота

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые за три матча одолел «Ливерпуль» Арне Слота. В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0.

В предыдущих трёх матчах «Манчестер Сити» потерпел два поражения и один матч завершился вничью.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на четыре очка. «Ливерпуль», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 18 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», а «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингем Форест».