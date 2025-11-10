Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола впервые за три матча обыграл команду Арне Слота

Хосеп Гвардиола впервые за три матча обыграл команду Арне Слота
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые за три матча одолел «Ливерпуль» Арне Слота. В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

В предыдущих трёх матчах «Манчестер Сити» потерпел два поражения и один матч завершился вничью.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на четыре очка. «Ливерпуль», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 18 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», а «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингем Форест».

Материалы по теме
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
«Сити» просто уничтожил «Ливерпуль». Хотя об отмене гола ван Дейка будут спорить ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android