Гвардиола отреагировал на разгром «Ливерпуля» в своей 1000-й игре в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от своей 1000-й игры в качестве футбольного наставника. Юбилейная игра состоялась в рамках 11-го тура английской Премьер-Лиги, где удалось разгромить действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» — 3:0.

«Мои игроки сделали мне хороший подарок с этой игрой против чемпионов. Мы должны были показать хороший футбол, в итоге так и произошло. Было много прекрасного. Все выступили на самом высоком уровне. Буду ли я отмечать победу в своей 1000-й игре? Я вернусь домой к своим детям, которые пришли на игру. Вернусь домой на несколько дней, чтобы побыть с семьей», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

На протяжении своей карьеры Гвардиола также работал в «Барселоне» и в «Баварии».