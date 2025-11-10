Скидки
Максим Глушенков — лучший игрок РПЛ по «гол+пас» этой осенью

Максим Глушенков — лучший игрок РПЛ по «гол+пас» этой осенью
Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поучаствовал в девяти голах в восьми матчах Российской Премьер-Лиги с начала сентября. За это время у Глушенкова шесть голов и три результативные передачи. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Максим — лучший в лиге по «гол+пас» осенью.

По данным источника, Глушенков на три балла в этом рейтинге опережает двух игроков московского «Динамо» — полузащитника Бителло и форварда Ивана Сергеева. У обоих по шесть результативных действий.

Отмечается, что Глушенков напрямую поучаствовал более чем в половине голов «Зенита» в РПЛ с начала сентября (9 из 16).

