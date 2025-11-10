Солари, Баринов и Агкацев — в сборной 15-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 15-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива», «Спартака» и «Акрона» — по два футболиста. По одному представителю у «Крыльев Советов», «Ростова», «Краснодара», ЦСКА и «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Заурбека Тедеева («Акрон»).

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Хетаг Хосонов («Акрон»), Родригу Эшковал («Акрон»).

Полузащитники: Николай Рассказов («Крылья Советов»), Иван Беликов («Балтика»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Игорь Дмитриев («Спартак»).

Нападающие: Пабло Солари («Спартак»), Николай Комличенко («Локомотив»).

Главный тренер: Заурбек Тедеев («Акрон»).