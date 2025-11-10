Аршавин объяснил эмоциональность Деяна Станковича

Бывший футболист сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. После матча 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом» сербский специалист на пресс-конференции накричал на журналиста и обвинил его в провокации.

«Понятно, что Деян нервничает, журналисты ему немножко поднадоели с вопросами, когда он уйдёт или что с судейством. Вы его вообще помните на поле? Он также втыкал игроку, а потом ещё втыкал судье. В принципе, сейчас изменилась лишь его позиция на поле. Просто он такой человек», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.