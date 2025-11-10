Скидки
«Не показывайте нашему министру спорта». Аршавин — об отсутствии голов россиян «Спартака»

Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин иронично отреагировал на то, что российские футболисты «Спартака» мало забивают голов за команду.

«В атаке практически никто из русских не играют. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику. Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Лучшими бомбардирами «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ являются Ливай Гарсия, Манфред Угальде, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко, на счету которых по четыре гола. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 25 очков.

