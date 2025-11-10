Сафонов провёл 25-й матч подряд в «ПСЖ» на скамейке запасных

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вышел на поле в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лионом». Таким образом, голкипер провёл на скамейке запасных 25 матчей подряд. Встреча завершилась победой парижского клуба со счётом 3:2.

Последний раз российский голкипер выходил в составе парижской команды в конце мая во время финального матча Кубка Франции. Тогда «ПСЖ» одержал победу над «Реймсом» со счётом 3:0.

Отметим, в прошлом сезоне к 10 ноября у Сафонова в активе было четыре проведённых матча за парижский клуб. На данный момент основным вратарём «ПСЖ» является француз Люка Шевалье.